RSF reclama el fin de la impunidad de Israel tras la muerte de 4 periodistas más en Gaza

París, 25 ago (EFE).- Reporteros sin Fronteras (RSF) ha reclamado el «fin de la impunidad» de Israel tras la muerte este lunes por un ataque de su Ejército de 19 personas en el hospital Nasser de Gaza, entre los cuales cuatro periodistas que deberían estar protegidos también en tiempos de guerra por una resolución de la ONU.

«¿Hasta dónde irán las fuerzas armadas israelíes en su acción de eliminación progresiva de la información en Gaza?¿Hasta cuándo desafiarán el derecho humanitario internacional?», se ha indignado en una declaración Thibaut Bruttin, el director general de RSF, que ha recordado que más de 200 periodistas han muerto en ese territorio palestino a manos de las fuerzas israelíes en los dos últimos años.

Bruttin ha hecho hincapié en que hace diez años el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que «protege a los periodistas en periodo de conflicto», pero «el Ejército israelí pisotea su aplicación».

Por eso reclama «una reunión urgente» del Consejo de Seguridad para que se haga respetar ese texto y «poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, proteger a los periodistas palestinos y abrir el acceso al enclave a todos los reporteros».

El ataque contra el hospital Nasser de Gaza se produjo por dos impactos que alcanzaron el último descansillo de la escalera de incendios, donde los informadores solían grabar y hacer directos.

Los reporteros fallecidos son Hossam Al Masri (camarógrafo de la agencia de noticias Reuters), Mohamed Salama (camarógrafo de la cadena catalí Al Jazeera), Mariam Abu Daqqa (informadora de la agencia estadounidense AP) y Moaz Abu Taha (reportero de la cadena estadounidense NBC). EFE

