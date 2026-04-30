RSF ve en la autocensura una de las «principales lacras» del periodismo dominicano

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Santo Domingo, 30 abr (EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideró este jueves que una de las «principales lacras» que afectan el periodismo en República Dominicana es la autocensura relacionada con los intereses de los propietarios de los medios de comunicación.

La organización internacional reconoció, no obstante, que los periodistas dominicanos trabajan en condiciones de seguridad satisfactorias, aunque el temor a ser objeto de escuchas por parte del gobierno o de ciertas grandes empresas se comparte ampliamente en el seno de la profesión.

Además, muchos periodistas compaginan su trabajo en ministerios y otras instituciones públicas con su labor en medios de comunicación privados, principalmente para eludir los bajos salarios de otros empleos. Los periodistas víctimas de amenazas directas han recibido protección estatal.

La Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, dada a conocer hoy, ubica al país en la posición 43, una menos que la ocupada el año pasado.

«En República Dominicana, la libertad de prensa y de expresión son reales y están garantizadas por la Constitución. Estos últimos años han sido testigos de un descenso de las agresiones verbales y físicas contra los periodistas», precisa la organización.

La Clasificación Mundial también afirma que a medida que la democracia dominicana va adquiriendo fuerza, el papel de los medios también se consolida y gana en influencia.

«El sector es dinámico, y los periodistas revelan habitualmente escándalos que involucran a figuras que están o estuvieron en el poder, o en su entorno. La población tiene acceso a todos los medios de comunicación y los principales periódicos ofrecen versiones impresas y digitales», se lee en el informe.

Reporteros Sin Fronteras, no obstante, ve «preocupante» la concentración de medios en manos de un puñado de compañías privadas, lo que, a su juicio, afecta el pluralismo y la independencia editorial.EFE

rsl