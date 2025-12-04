RTVE, ante el debate en la UER sobre Israel: «No se debería haber llegado a este punto»

1 minuto

Ginebra, 4 dic (EFE).- El presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Pablo López, criticó a la dirección de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por haber trasladado a su asamblea general, que se inició hoy en Ginebra, la polémica sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, en lugar de haberla resuelto en el ámbito ejecutivo.

«La dirección de UER y Eurovisión van a someter hoy a la organización a la mayor tensión interna de su historia. Nunca se debería haber llegado a este punto», subrayó en su cuenta oficial de X, en coincidencia con el inicio de la reunión.

López defendió que «las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovision se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la asamblea».

«Hoy la UER será una Unión más condicionada por los intereses políticos y comerciales de un festival que no se han sabido o querido gestionar», agregó.

España, junto a Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia amenazaron con no participar en la edición de 2026 de Eurovisión si Israel lo hace, por sus continuados abusos de los derechos humanos de los palestinos.

En contraposición, líderes del Gobierno alemán señalaron que su país no debería participar si Israel es excluida, mientras que la cadena pública austríaca ORF, anfitriona de la próxima edición, ha expresado su deseo de que los israelíes estén en un certamen donde no fallan desde 1973 y que han ganado cuatro veces. EFE

abc/is/pddp