Rubio anuncia que EE.UU. ha designado a Lobos y Choneros como organizaciones terroristas
Quito, 4 sep (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles en Quito que su país designó este jueves a las bandas criminales ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros como grupos terroristas, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra el crimen organizado en Latinoamérica.
Se trata de las dos bandas criminales más grandes y poderosas de Ecuador, a las que el Gobierno del presidente Daniel Noboa, con el que Rubio se reunió en la capital ecuatoriana, ya declaró como terroristas a inicios de 2024 junto a otros grupos causantes de una escalada de violencia sin precedentes en el país andino. EFE
asb/fgg/cpy
(foto)(video)