Rubio dice que se requiere «más trabajo» tras negociaciones EEUU-Ucrania en Florida

afp_tickers

Estados Unidos y Ucrania coincidieron en calificar de «productivas» las conversaciones que mantuvieron este domingo sobre el plan de Washington para detener la guerra de Rusia con su vecino, pero también manifestaron que las negociaciones están lejos de concluir.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que se requiere más trabajo, y una fuente de la delegación de Kiev calificó las conversaciones como «difíciles».

Las negociaciones en Florida se produjeron en un momento en que Kiev se enfrenta a una creciente presión militar y política, además de a las consecuencias de un escándalo de corrupción interna.

Washington ha presentado un plan para poner fin al conflicto de casi cuatro años y busca concretarlo con la aprobación de Moscú y Kiev.

Las negociaciones, que se celebran tras otras desarrolladas en Ginebra, podrían sentar las bases para una próxima visita a Moscú del enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, quien se espera que hable sobre Ucrania con el presidente ruso Vladimir Putin.

«Tuvimos otra sesión muy productiva, aprovechando lo sucedido en Ginebra y los acontecimientos de esta semana», declaró Rubio a la prensa.

«Pero hay más trabajo por hacer. Esto es delicado. Es complicado», añadió. «Hay muchos factores en juego, y obviamente hay otra parte involucrada que tendrá que ser parte de la ecuación, y eso continuará a finales de esta semana cuando Witkoff viaje a Moscú», dijo.

Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, también asistieron a la reunión en Hallandale Beach, al norte de Miami.

El secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, encabezó la delegación de su paìs, que también incluía a Andrii Hnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y al asesor presidencial Oleksandr Bevz.

Umerov describió las conversaciones de Florida como «productivas y exitosas». Sin embargo, una fuente cercana a la delegación de Kiev declaró a AFP que «el proceso no es fácil porque la búsqueda de fórmulas y soluciones continúa».

-Frenesí diplomático-

Otra fuente al tanto de las negociaciones declaró a la AFP que Washington «realmente quiere que se acuerden los puntos finales» antes de volver a dialogar con Moscú.

«La redacción es complicada, especialmente en lo que respecta a los territorios, porque (los estadounidenses) se consideran exclusivamente mediadores, no una parte» que apoya a Ucrania, añadió la fuente.

Una propuesta inicial estadounidense de 28 puntos, redactada sin la participación de los aliados europeos de Ucrania, habría exigido que Kiev se retirara de su región oriental de Donetsk, y que Estados Unidos reconociera de facto las regiones de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

Estados Unidos modificó el borrador original tras las críticas de Kiev y Europa, pero el contenido actual sigue siendo incierto.

Tras las negociaciones en Florida, el presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá el lunes a Zelenski para conversar en París.

Por otra parte, Rubio no asistirá a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN el miércoles y el jueves en Bruselas, a pesar de las preocupaciones de los aliados sobre el plan estadounidense para Ucrania.

Sin embargo, se espera que Witkoff vaya a Moscú para conversar con Putin.

Este frenesí diplomático se produce mientras la guerra, que ha causado la muerte de decenas de miles de civiles y militares y desplazado a millones de ucranianos, no muestra señales de ceder.

-Petroleros atacados-

Antes de las conversaciones en Florida, las fuerzas rusas atacaron la capital de Ucrania y la región durante dos noches consecutivas mientras avanzaban en la línea del frente.

Un ataque con drones en las afueras de Kiev mató a una persona e hirió a 11 la noche del sábado, según informó el gobernador regional.

Horas antes, una fuente de seguridad ucraniana declaró que Kiev era responsable de los ataques a dos petroleros en el Mar Negro que, según se cree, transportaban de forma encubierta petróleo ruso sancionado.

Una de las terminales petroleras más grandes de Rusia detuvo sus operaciones el sábado tras un ataque con drones.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), grupo que incluye a las grandes petroleras estadounidenses Chevron y ExxonMobil y propietario de la terminal, calificó el ataque de «terrorista».

