Rufina Galindo y la lucha de las mujeres mayores contra los desalojos en Ciudad de México

María Julia Castañeda

Ciudad de México, 19 jul (EFE).- Rufina Galindo tiene 71 años, vivió 65 en el mismo edificio del Centro Histórico de la Ciudad de México y, desde que la sacaron a la fuerza, lucha para que ninguna otra mujer mayor sea despojada de su hogar, en medio de un proceso de gentrificación que expulsa a miles, según relató este sábado a EFE.

Originaria del estado de Oaxaca (sur), Galindo llegó a los tres años a la capital mexicana con su familia y se asentó en un inmueble en Emiliano Zapata 68, donde desde 2016 presenció siete desalojos -primero de sus vecinos y finalmente el suyo en 2023- cuando el predio fue convertido en una bodega de mercancías.

Desde entonces, la adulta mayor se ha convertido en un símbolo de resistencia frente al desarraigo urbano, al encabezar la Red de Desalojadas CDMX, una comunidad de mujeres que enfrentan con dignidad el despojo y defienden su derecho a permanecer en sus casas.

«No tenemos edad las mujeres que luchamos, jóvenes, adultas, mayores, lo que sea, pero aquí estamos en la lucha», afirmó a EFE.

La luchadora social compartió que desde que vivió en carne propia el primer desalojo, cuando más de 800 policías sacaron por la fuerza a sus vecinos, su principal motivación es alzar la voz frente a las injusticias que viven especialmente las adultas mayores, quienes suelen tener más miedo de reclamar.

«A muchas les da pena de hablar, precisamente por lo generacional, que antes se nos decía: no hablan mujeres, las mujeres calladas y todo eso. Pero no, yo soy de ese cambio», afirmó Rufi, como la llaman sus compañeras.

Por ello, se animó a unirse a la primera marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México el 4 de julio pasado, cuando su voz resonó con fuerza en medio de las protestas ante el aumento en los costos de la vivienda y los desalojos.

Rufina celebró que en respuesta a sus demandas el Gobierno de la Ciudad de México anunciara el miércoles un plan que contempla viviendas para personas desalojadas sin desarraigarlas de sus comunidades.

«No queremos que nos expulsen de los lugares de origen. Si están haciendo vivienda en el Centro Histórico, que nos contemplen. Ahora sí que la lucha la gana quien lucha», expuso.

No obstante, Galindo comentó que la red aún no ha decidido si participará en la próxima marcha contra la gentrificación este domingo en el sur de la ciudad, ya que algunas de sus compañeras prefieren no ser asociadas con los disturbios ocurridos en la protesta anterior.

«Después de los desalojos y todo lo que hemos pasado ya no nos espantan, sino (les da miedo) que crean que nosotras somos también partícipes de hacer los disturbios», mencionó, aunque no descartó acudir de manera individual a la marcha para encontrarse con otros activistas.

‘Somos la historia’

Rufina compartió que, además de su familia, una de sus mayores inspiraciones son las Adelitas de la Revolución Mexicana de 1910, aquellas mujeres que tomaron el frente de la batalla, con la defensa de la tierra como bandera.

«Y si hay una guerra, pues tenemos que entrarle a las mujeres», consideró.

Aunque reconoció que le gustaría volver a su antiguo hogar, sabe que eso es poco probable: «Mientras tengamos vida tenemos que luchar», sostuvo.

A pesar de haber sido reubicada por el Gobierno en otro barrio, a Galindo le pesa vivir en un espacio más pequeño y sin arraigo con la comunidad, por lo que prefiere pasar el tiempo en casa de su hija, cerca del Centro Histórico.

Con lágrimas en los ojos, Galindo lamentó que muchas personas adultas mayores que han vivido toda la vida en la zona, ahora sean expulsadas a las orillas de la periferia.

«Nosotros somos la historia(…) He visto muchas cosas, he visto transformarse la ciudad, entonces que me saquen de mi lugar, donde yo he vivido toda mi vida, pues es difícil. ¿A dónde me voy? ¿A las periferias? No», aseguró.

Por eso, subrayó que su batalla no solo es por la vivienda, sino por preservar la memoria colectiva que se construye desde los hogares y que la gentrificación amenaza con borrar. EFE

