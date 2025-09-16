Rumanía está en la mira de una ‘insidiosa’ agresión híbrida de Rusia, advierte la Fiscalía

Bucarest, 16 sep (EFE).- Rumanía sigue estando en la mira de una agresión híbrida por parte de «actores hostiles» cercanos a Rusia, tras sufrir ataques a gran escala antes y durante las elecciones de 2024, advirtió este martes el fiscal general del país balcánico, Alex Florenta.

«La guerra híbrida actual, en comparación con la guerra tradicional, es mucho más insidiosa y traicionera», y tiene un impacto en la vida social y económica del país, subrayó el magistrado en rueda de prensa en Bucarest.

Por primera vez desde la anulación de las elecciones presidenciales de 2024 por injerencia rusa, la Fiscalía habló hoy oficialmente sobre la guerra híbrida que, según concluye, impulsó contra todo pronóstico la candidatura del ultranacionalista Calin Georgescu, actualmente bajo control judicial.

«Se puede concluir que Rumanía fue objeto de extensas campañas híbridas en el contexto de las elecciones de 2024», llevadas a cabo por «actores hostiles» cercanos a Moscú, declaró Florenta.

Los atacantes combinaron ciberataques contra instituciones estatales, agresivas campañas de desinformación en redes sociales realizadas con inteligencia artificial y acciones destinadas a desestabilizar el orden público, con el fin de influir sobre el electorado y el resultado en las urnas.

Además del uso de plataformas sociales, usaron «técnicas de ingeniería social destinadas a segmentar a la población para posteriormente enviar mensajes personalizados a públicos ya receptivos», precisó el fiscal.

Según el experto, estos ataques para «influir de forma continua en la opinión pública, desestabilizar la capacidad de decisión de las autoridades y diluir la cohesión de la población», polarizándola, muestran el conocido «patrón de acción de la Federación Rusa».

Además, los investigadores constataron el uso de canales de propaganda prorrusa, así como «una inflación» en redes sociales de mensajes que incitan al odio e incluso a acciones violentas, así como otros que intentan explotar sentimientos nostálgicos.

Después de que Georgescu ganara la primera vuelta de las presidenciales el 24 de noviembre de manera sorpresiva con el 23 % de los votos, el Supremo anuló esos comicios a principios de diciembre debido a sospechas de interferencia rusa y financiación irregular, y ordenó nuevas elecciones, que se celebraron el mayo.

El líder ultranacionalista partía como favorito en esos comicios, pero en marzo la Autoridad Electoral Central excluyó su candidatura, una decisión ratificada poco después por el Tribunal Constitucional.

Con ya cuatro expedientes abiertos en su contra, entre ellos por supuesta formación de un grupo fascista y financiación ilegal de su campaña electoral, Georgescu afronta un juicio por supuesta propaganda fascista y otro por complicidad en acciones contra el orden constitucional.

«La investigación presentada hoy por el fiscal general constituye una prueba consistente de las acciones sistemáticas de desinformación de Rusia en Rumanía en los últimos años y de la influencia sustancial en las elecciones presidenciales de 2024», afirmó el jefe del Estado rumano, Nicusor Dan, en un comunicado publicado en redes sociales. EFE

