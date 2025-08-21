Rumanía recibe más de 12 millones de euros de la UE para restaurar daños por inundaciones



Bucarest, 21 ago (EFE).- Más de 12 millones de euros procedentes de fondos europeos llegarán a los condados rumanos de Suceava y Neamț para reparar las infraestructuras destruidas por las graves inundaciones del mes pasado, que dejaron tres muertos, cientos de evacuados y unas 850 viviendas dañadas en el norte del país.

El ministro de Inversiones y Proyectos Europeos, Dragoş Pislaru, anunció que las autoridades locales podrán acceder a 15 millones de euros, de los que 12,75 millones proceden de fondos europeos, a través de la iniciativa comunitaria Restore, que permite financiar con rapidez la recuperación tras catástrofes naturales.

«Es prácticamente una primicia europea: a partir de mañana, los gastos serán elegibles hasta un importe de 15 millones de euros, destinados a la restauración de carreteras, pasarelas, puentes y demás infraestructuras dañadas por las inundaciones», declaró Pislaru en rueda de prensa.

El Gobierno rumano ya había aprobado ayudas de emergencia de entre 15.000 y 30.000 lei (3.000 a 6.000 euros) para las familias afectadas, así como un nuevo paquete que cubre hasta el 90 % del valor de los daños en viviendas.

Según las autoridades rumanas, las inundaciones fueron las peores desde 1970 si se tiene en cuenta el nivel de las crecidas.EFE

