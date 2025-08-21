Rumanía y Grecia suman efectivos terrestres a la extinción de los incendios en España

Bruselas, 21 ago (EFE).- Equipos terrestres procedentes de Rumanía y Grecia contribuirán a la extinción de los incendios forestales en España en un despliegue coordinado a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que se suma a los de otros ocho países europeos que han apoyado de diferentes formas a España en la última semana, dijo este jueves una portavoz de la Comisión Europea.

Los equipos de Rumanía y Grecia, que comenzarán a trabajar este viernes, se añaden a los diferentes recursos de material y personal que han llegado a España desde Francia, Italia, Alemania, Eslovaquia, República Checa, Finlandia, Países Bajos y Estonia, en lo que supone el mayor uso del Mecanismo de Protección Civil del verano de 2025 en toda la UE tanto en cantidad de ayuda como en el número de países involucrados.

«Mientras otros países luchaban contra sus propios incendios forestales, Francia e Italia enviaron dos Canadairs a España. En respuesta a una solicitud reforzada de España, los Países Bajos ofrecieron dos helicópteros Chinook, con apoyo adicional coordinado por nosotros desde Eslovaquia y Chequia», explicó la portavoz.

Además, Alemania, Finlandia y Francia «aportaron equipos terrestres de extinción de incendios forestales, algunos con vehículos» y veinte bomberos estonios estaban preposicionados en España en el marco de la cooperación europea y «se coordinaron a la perfección con los bomberos locales».

Por otro lado, el sistema europeo de satélites Copernicus se ha activado en varias ocasiones para proveer imágenes detalladas que han ayudado a las autoridades españolas a conocer el alcance de las llamas y evaluar los daños.

«Ante los incendios forestales récord que azotan este verano, la UE apoya a sus Estados miembros. No con palabras, sino con ayuda concreta. A través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, movilizamos aviones, helicópteros y bomberos en cuestión de horas. Solo este verano, se han desplegado 36 aviones, 19 helicópteros y más de 600 bomberos en toda Europa», señaló la portavoz.

El Comité Estatal de Coordinación (Cecod) ha informado este jueves de que 18 incendios permanecen activos en situación operativa 2 en distintas comunidades autónomas, como Galicia, Castilla y León o Extremadura, y que el número de desalojados desde el martes 12 de agosto, cuando inició la fase de preemergencia, supera las 33.000 personas. EFE

