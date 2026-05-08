Rumen Radev, un exmilitar prorruso para intentar acabar con la inestabilidad en Bulgaria

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Vladislav Púnchev

Varna (Bulgaria), 8 may (EFE).- Rumen Radev ha sido elegido este viernes primer ministro de Bulgaria, el octavo en cinco años, con una mayoría parlamentaria con la que promete luchar contra la corrupción, acabar con la inestabilidad política y combinar la pertenencia a la UE y la OTAN con las buenas relaciones con Rusia.

Radev, de 62 años, ganó las elecciones anticipadas del pasado 19 de abril, las octavas desde 2021, con el 44,6 por ciento de los votos y 131 de los 240 escaños del Parlamento, acabando así con la fragmentación y la división que habían venido bloqueando una coalición tras otra en los últimos años.

El exmilitar dimitió el pasado enero tras nueve años como jefe del Estado y fundó el partido Bulgaria Progresista, con el que reunió rápidamente un gran apoyo popular en el país más pobre y uno de los más corruptos de la Unión Europea.

Radev inició su carrera como piloto militar en 1987 y ascendió hasta alcanzar el rango de general, asumiendo la jefatura de la Fuerza Aérea en 2014.

En Estados Unidos fue distinguido como mejor estudiante extranjero en el Air Command and Staff College de la base Maxwell (Alabama).

Sin experiencia política previa, se presentó y ganó las elecciones presidenciales de 2016 como candidato independiente apoyado por el Partido Socialista, heredero del Partido Comunista único durante la dictadura que terminó en 1989.

En 2021 fue elegido para un segundo mandato como jefe del Estado.

La UE pero también Rusia

Durante su presidencia mantuvo un perfil crítico con las élites políticas tradicionales y se mostró cercano a Moscú, defendiendo el levantamiento de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y el mantenimiento de un diálogo pragmático con ese país, aunque reiteró la pertenencia estratégica de Bulgaria a la UE y a la OTAN.

En política interior apoyó las protestas ciudadanas contra la corrupción y denunció la influencia de la oligarquía en la vida pública.

En 2025 intentó sin éxito promover un referéndum sobre la adopción del euro, que se hizo efectiva el pasado enero.

Fue entonces cuando anunció su dimisión como presidente en un contexto de inestabilidad política y de masivas protestas ciudadanas contra la corrupción y el encarecimiento que provocaron la caída de la entonces coalición de Gobierno.

Radev ha sido especialmente crítico con quien dominó la política búlgara durante quince años, el líder populista del partido conservador, GERB, Boiko Borisov, a quien acusa de haber creado un modelo oligárgico junto al empresario Delyan Peevski, sancionado por EEUU y el Reino Unido por corrupción.

Mensaje contra la corrupción

El nuevo primer ministro centró su mensaje electoral para las elecciones del pasado abril justo en la lucha contra la corrupción, la pobreza y la oligarquía, así como en la mejora de las relaciones «prácticas y a base de respeto mutuo» con Rusia.

Radev ha insistido en que Bulgaria mantendrá su senda europeísta y atlantista, pero ha reivindicado que su país necesita «un pensamiento crítico y pragmatismo».

Durante la campaña electoral dijo que Europa es víctima de «su propia ambición de ser un líder moral en un mundo sin reglas» y que la Unión Europea necesita construir una nueva arquitectura de seguridad y hacer esfuerzos para recuperar su fuerza industrial y competitividad.

Argumenta además que la UE y Rusia necesitan cooperar.

Radev ha criticado las sanciones comunitarias a Rusia por su agresión a Ucrania, y se ha opuesto a ayudar militarmente a este país para que pueda defenderse.

El nuevo primer ministro no ha ocultado su admiración por el ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, que perdió las elecciones el pasado 12 de abril tras 16 años de mayorías absolutas marcadas por el enfrentamiento con la Unión Europea.

Su discurso combina elementos euroescépticos con una crítica frontal a las élites políticas y económicas, a las que acusa de beneficiarse del sistema en detrimento de la ciudadanía.

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