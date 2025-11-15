Rusia advierte de «represalias severas» si se usan sus activos congelados para Ucrania

Bruselas, 15 nov (EFE).- El embajador ruso en Bélgica, Denis Gonchar, ha advertido de «medidas de represalia severas» si se utilizan los activos congelados rusos depositados en el banco Euroclear, con sede en Bruselas, informaron medios locales este sábado.

Según el medio belga La Libre, el embajador ruso dijo que el asunto de los activos congelados «sigue siendo una de las cuestiones más espinosas en las relaciones entre Rusia y Bélgica».

«Cualquier intento de confiscación o utilización de activos soberanos dará lugar a severas medidas de represalia, destinadas a compensar el perjuicio sufrido. Esto supondría el entierro definitivo de la reputación financiera de Europa en general y de Bélgica en particular», añadió.

La Comisión Europea y la mayoría de países de la Unión Europea (UE) apoyan un préstamo de reparación a Ucrania financiado con los activos rusos inmovilizados por las sanciones. Ucrania necesitará más de 60.000 millones de dólares entre 2026 y 2027, según cálculos del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, Bélgica, que alberga unos 185.000 millones de euros de esos fondos, ha exigido a sus socios garantías de que responderán colectivamente por los riesgos financieros o legales del préstamo, así como que se incluyan en el mismo también los activos congelados en otros países.

La Comisión trabaja actualmente con el Gobierno belga para aportar esas garantías en un contexto marcado por las crecientes advertencias de Rusia, que insiste en que hará a Bélgica responsable de una posible confiscación de esos activos, y ante la escalada de incursiones de drones en el espacio aéreo belga detrás de las cuales se sospecha que está Moscú.

Como posible alternativa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó este jueves la posibilidad de emitir deuda conjunta de la UE o de sus Estados miembros para financiar a Ucrania, pero dijo que sigue prefiriendo el préstamo de reparación basado en los activos rusos congelados. EFE

