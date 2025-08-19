Rusia afirma haber atacado refinería ucraniana que abastecía al Ejército en Donbás

2 minutos

Moscú, 19 ago (EFE).- El Ejército ruso atacó una refinería que abastecía al Ejército de Ucrania en la región del Donbás, justo en el momento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibía al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y a varios líderes europeos, según informó hoy el mando militar ruso.

«Esta noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión y alcance, y también con drones de asalto, contra una refinería que abastecía con combustible las agrupaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbás», indicó en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según Defensa, «el objetivo del ataque fue alcanzado, todas las instalaciones fueron destruidas».

Los medios ucranianos informaron este lunes de intensos ataques rusos contra una refinería en la ciudad de Kremenchug, de la región de Poltava, y una estación de bombeo de gas en Lubny.

El gobernador de Poltava, Volodímir Kogut, escribió en Telegram que esta región fue atacada «masivamente» por el enemigo.

«Se registraron impactos y caída de escombros en los distritos de Kremenchug y Lubny. Resultaron dañados edificios administrativos de empresas locales del sector energético», indicó.

Según el gobernador, no hubo víctimas a consecuencia de los ataques, pero parte de la región quedó sin abastecimiento eléctrico.

Los canales de Telegram ucranianos publicaron fotos de grandes columnas de humo elevándose sobre la refinería de Kremenchug.

Según blogueros militares rusos, el Ejército lanzó alrededor de 150 drones Guerán-2 (modificación de los Shahed iraníes), tras lo cual remató la faena con dos misiles balísticos Iskander y ocho misiles de crucero X-101.

Además, Rusia lanzó 70 drones (50 Garpia-A1 y 20 Guerán-2) contra una estación de bombeo en Peskí, a 115 kilómetros de Poltava.

El medio ucraniano Strana.ua no descartó que este ataque masivo fuera una respuesta de Rusia al ataque perpetrado ayer por Ucrania contra el oleoducto Druzhba en la región rusa de Tambov que transporta crudo ruso a Europa.

Este ataque ucraniano afectó los suministros de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia, ante lo cual Budapest acusó a Kiev de poner en peligro sus «intereses nacionales».EFE

