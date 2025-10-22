Rusia afirma que «continúan» los preparativos para la cumbre Trump-Putin

afp_tickers

2 minutos

El gobierno ruso afirmó este miércoles que continúan los preparativos para una cumbre presidencial entre Vladimir Putin y Donald Trump, pese a que el mandatario estadounidense anunció la víspera el aplazamiento de la reunión.

El magnate republicano se ha mostrado cada vez más frustrado por la negativa de Moscú a aceptar un alto el fuego en su ofensiva en Ucrania, iniciada con la invasión rusa de 2022.

Hasta ahora, el dirigente estadounidense no ha logrado convencer a Putin de que renuncie a su lista de exigencias.

Trump anunció la semana pasada que tenía previsto encontrarse con su par ruso para una segunda ronda de conversaciones en Budapest, luego de verse sin éxito en agosto en Alaska, pero el martes canceló el plan al alegar que no quería una reunión «desperdiciada».

«Afirmamos que los preparativos para una cumbre continúan», zanjó el miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, citado por la agencia estatal de noticias TASS.

Añadió que no ve ningún «obstáculo importante» para la reunión, pero reconoció que se trata de un «proceso difícil».

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, repitió el miércoles que «no se han fijado plazos».

Cuando se le preguntó en una rueda de prensa sobre los comentarios de Trump, el vocero dijo a los periodistas: «Nadie quiere perder el tiempo, ni el presidente Trump ni el presidente Putin».

También denunció la «multitud de rumores, en su mayoría totalmente infundados» en torno a esta cumbre.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, también cancelaron una reunión prevista para organizar el encuentro de Budapest, de la que, sin embargo, habían hablado por teléfono.

bur/jj/pb-arm/dbh