Rusia afirma que «no hay ninguna reunión prevista» entre Putin y Zelenski

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este viernes que «no hay ninguna reunión prevista» entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, pese a los intentos de Estados Unidos para organizar una cumbre.

«No hay ninguna reunión prevista», declaró en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News, y agregó que Putin «está dispuesto a reunirse con Zelenski cuando esté lista una agenda para la cumbre. Esta agenda no está para nada lista».

El presidente estadounidense, Donald Trump, generó expectativas sobre una cumbre en breve entre ambos gobernantes al afirmar que habían acordado reunirse después de que la visita a la Casa Blanca el lunes de Zelenski, escoltado por sus aliados europeos.

Lavrov criticó esta semana la reunión de la Casa Blanca y acusó a los dirigentes europeos de intentar influir de forma «torpe» en Trump para cambiar su posición sobre Ucrania, acordada con Putin en una cumbre celebrada en Alaska el viernes pasado. 

El canciller ruso declaró que Washington quiere que los beligerantes acepten varios «principios», incluidos la garantía de que Ucrania no formará parte de la OTAN y la discusión sobre cuestiones territoriales. 

«Zelenski dijo que no a todo esto», repitió Lavrov. 

Trump prometió que a su retorno a la Casa Blanca en enero de este año, podría fin rápidamente al conflicto en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, sin avances importantes. 

