Rusia afirma que continúan los suministros de petróleo a India pese a aranceles de EE.UU.

Moscú, 20 ago (EFE).- Rusia afirmó este miércoles que continúa con los suministros de petróleo y derivados a la India, pese a los aranceles impuestos a ese país por Estados Unidos.

«Seguimos enviando combustible, incluyendo petróleo crudo y derivados, energía y carbón metalúrgico. Vemos potencial para la exportación de gas natural licuado ruso», dijo el viceprimer ministro ruso, Denís Mánturov, durante una reunión de la comisión intergubernamental ruso-india en Moscú.

Las declaraciones del alto funcionario se producen en vísperas de la llegada a la capital rusa del ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, quien planea discutir con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la situación creada tras la imposición de aranceles de Estados Unidos.

«Además de los suministros directos, se están implementando proyectos de inversión conjunta para la extracción y el procesamiento de hidrocarburos en Rusia y la India», continuó Mánturov.

Desde el pasado 7 de agosto, Estados Unidos elevó un 25 % sus aranceles a productos indios por sus lazos energéticos con Moscú, y está previsto que un segundo tramo entre en vigor el próximo 27 de agosto, elevando los gravámenes hasta el 50 %.

En un intento de minimizar el efecto de las sanciones, Rusia expresó este miércoles su disposición a ofrecer a la India una alternativa para sus exportaciones si estas se ven afectadas por los aranceles de Estados Unidos.

«Si los productos indios tienen dificultades para entrar en el mercado estadounidense, el mercado ruso da la bienvenida a las exportaciones indias (…) No se preocupen por eso», dijo en una rueda de prensa en Nueva Delhi el encargado de negocios de la Embajada de Rusia, Roman Bábushkin.

A la vez, el diplomático ruso criticó las medidas de Washington al afirmar que «Rusia es el mayor productor de petróleo y la India el mayor consumidor. Cualquier acción unilateral provoca interrupciones en las cadenas de suministro y desestabilización de los mercados globales».

Según medios, las refinerías estatales de la India reanudaron a finales de agosto las compras de petróleo ruso tras una pausa provocada por los aranceles estadounidenses, durante la cual las importaciones del crudo ruso cayeron tres veces.

No obstante, en los últimos días las empresas indias compraron varios cargamentos de petróleo ruso de la marca Urals con entregas previstas para los meses de septiembre y octubre. EFE

