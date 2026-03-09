Rusia anuncia la conquista de la quinta localidad en Donetsk en lo que va de marzo

Moscú, 9 mar (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este lunes la toma de una nueva localidad en la región ucraniana de Donetsk, la quinta en lo que va de marzo.

Según el parte castrense, se trata del pequeño asentamiento de Golubivka, conquistado por la agrupación Sur.

El 2 de marzo las fuerzas de Moscú informaron de la toma de control sobre Riznikivka y Drobisheve.

El 5 de marzo los militares afirmaron haber sometido Yarova, y al día siguiente, Sosnove, en la misma región.EFE

