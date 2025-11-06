Rusia asegura haber frustrado tres intentos de abrir paso a unidades ucranianas cercadas

2 minutos

Moscú, 6 nov (EFE).- Las tropas rusas frustraron tres intentos de la fuerzas ucranianas de desbloquear las unidades cercadas en la zona de la ciudad de Kúpiansk, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«En la zona de la localidad de Kúpiansk, en la región de Járkov, las unidades de asalto del 6.º ejército continúan aniquilando al grupo enemigo cercado», se afirma en el parte castrense.

Según Defensa, las tropas rusas repelieron tres ataques de unidades de la 144ª Brigada Mecanizada, la 92ª Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la 15ª Brigada de la Guardia Nacional con el objetivo de «desbloquear las formaciones ucranianas cercadas».

Este jueves una fuente castrense rusa afirmó que esperan completar la captura de Kúpiansk en el plazo de una semana.

«Confío en que la ciudad estará completamente liberada la próxima semana», declaró un comandante ruso en un vídeo difundido por el Ministerio de Defensa del país.

Señaló que solo en las últimas 24 horas las fuerzas rusas expandieron su control sobre decenas de edificios de la urbe, por lo que aún quedan cerca de 130 edificios en poder de los ucranianos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el pasado 26 octubre el cerco a las tropas ucranianas en Kúpiansk y en algunos barrios de Pokrovsk, importante nudo de comunicaciones y centro industrial de Donetsk.

Días después, se dirigió a Kiev para que ordene la rendición de esas tropas, como ocurriera en el puerto de Mariúpol (Donetsk) en mayo de 2022, donde se entregaron miles de soldados refugiados durante semanas en túneles y minas.EFE

