Rusia atacó a Ucrania con 216 drones tras el fin de la tregua

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Kiev, 12 may (EFE).- Rusia atacó Ucrania tras el fin de la tregua de tres días con 216 drones, de los que las defensas antiaéreas ucranianas lograron derribar 192, si bien se registraron impactos en diez lugares, incluido en una infraestructura ferroviaria en la región de Dnipropetrovsk y en una guardería en la provincia de Kiev.

Según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia bombardeó el país invadido con drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros de señuelo desde la Federación Rusa, la parte ocupada de la región de Donetsk y la ocupada península de Crimea.

Las defensas antiaéreas derribaron o neutralizaron un total de 192 drones en el norte, sur, este y centro del país, aunque se registraron impactos de 25 vehículos aéreos no tripulados en 10 ubicaciones y la caída de fragmentos en otras cinco.

Según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se derribaron drones suicidas en las regiones de Dnipró, Yitómir, Mikoláyiv, Sumi, Járkov y Cheríguiv.

Según el viceprimer ministro para la Recuperación, Olekí Kuleba, los rusos atacaron por la mañana instalaciones de infraestructura ferroviaria en la región de Dnipropetrovsk, lo que provocó que el maquinista de un tren resultara herido mientras se dirigía a un refugio.

A su vez, el jefe de la Administración Militar de la Región de Kiev, Mikola Kalashnik, indicó que durante la noche los ataques rusos dañaron una guardaría, donde se produjo un incendio en el techo, un edificio residencial de cuatro pisos cercano y dos casas.

En la región de Járkov, Rusia atacó con un dron suicida una empresa en el distrito de Kúpiansk y con otro una vivienda particular en la ciudad de Járkov.

En la provincia de Cherníguiv, se incendió una vivienda como resultado de un impacto. Otro impacto de un dron suicida se produjo en el terreno de propiedades privadas, según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS).

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este martes que sus defensas antiaéreas derribaron 27 drones ucranianos de largo alcance tras el fin de la tregua de tres días acordada con mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump, para conmemorar el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.

La tregua, que estuvo en vigor desde el sábado hasta este lunes, fue respetada a duras penas y ambos bandos se acusaron mutuamente de ataques contra sus posiciones en varios sectores del frente, además del lanzamiento de miles de drones, cuyos objetivos incluían tanto territorio ucraniano como la retaguardia rusa. EFE

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