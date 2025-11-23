Rusia atacó el norte, sur y este de Ucrania con casi cien drones

Berlín, 23 nov (EFE).- Rusia atacó anoche con casi cien drones kamikaze el norte, sur y este de Ucrania, de los que 27 impactaron en 12 lugares, entre ellos en Odesa y en Dnipropetrovsk, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana.

Las fuerzas rusas lanzaron 98 drones suicidas de los tipos Shahed, Gerbera y otros modelos, desde territorio ruso y la anexionada península ucraniana de Crimea.

Unos 60 eran Shahed de tecnología iraní.

Las defensas antiaéreas derribaron 69 drones en el norte, sur y este del país, pero se registraron impactos de 27 en 12 ubicaciones.

Entre las regiones donde se registraron impactos se encuentran la sureña Odesa, donde Rusia atacó el sistema energético, y la oriental Dnipropetrovsk, donde un edificio residencial de nueve plantas fue golpeado causando al menos 15 heridos. EFE

