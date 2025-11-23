Rusia ataca con drones sistema energético en Odesa y causa 15 heridos en Dnipró

1 minuto

Berlín, 23 nov (EFE).- Rusia atacó con drones el sistema energético de la región sureña de Odesa y la ciudad de Dnipró, en la provincia oriental de Dnipropetrovsk, donde resultaron heridas 15 personas, entre ellas una niña de 11 años, según las autoridades regionales y los servicios de emergencia.

En Dnipró, un dron kamikaze ruso impactó cerca de un edificio residencial de nueve plantas, donde se incendiaron las terrazas de tres apartamentos y resultaron heridas 15 personas, según el gobernador en funciones, Vladislav Gaivanenko.

Los rusos atacaron la región con varios drones. Un total de 15 fueron derribados, según la información del Mando Aéreo Oriental de Ucrania.

Además, Rusia atacó con drones tanto varias zonas de la región de Odesa como la propia ciudad.

Según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), como resultado de los impactos, se produjeron incendios en instalaciones de infraestructura energética y en un antiguo edificio industrial, los cuales fueron extinguidos rápidamente por los bomberos EFE

cae/alf