Rusia ataca con un misil Iskander cuartel de las tropas ucranianas en Sloviansk

Moscú, 20 ago (EFE).- Las Fuerzas Armadas rusas atacaron con un misil Iskander un cuartel provisional de la tropas ucranianas en las afueras de Sloviansk, una de las mayores plazas fuertes de Ucrania en la región de Donetsk, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el comunicado castrense, que se acompaña con un vídeo que muestra el impacto de un misil contra un edificio, en el cuartel atacado se hallaban estacionados efectivos de la 3ª brigada de asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Los Iskander, de medio alcance y capaces de portar cargas tanto convencionales como nucleares, son cohetes balísticos que se lanzan desde rampas móviles, pero sus últimas modificaciones pueden cambiar su trayectoria durante el vuelo.

Con anterioridad, el mando militar ruso anunció hoy la captura de otras dos localidades en el marco de su ofensiva en la región de Donetsk.

Según Defensa, las fuerzas de Moscú se hicieron con el control de Sujetske y Pankivski, a escasos kilómetros de la carretera entre las ciudades de Dobropilia y Pokrovsk, que defienden las tropas ucranianas.

Desde Dobropilia comienza la carretera de unos 50 kilómetros que la une al norte con Kramatorsk, la mayor plaza fuerte de Ucrania en la región de Donetsk, anexionada por Rusia en septiembre de 2022.

Además, Defensa indicó que las tropas rusas capturaron la localidad de Novoheorhiivka, en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, junto la frontera administrativa con la región de Donetsk.

La región de Dnipropetrovsk no figura entre las anexionadas por Moscú en septiembre de 2022, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó al Ejército crear una franja seguridad en el territorio de Ucrania para proteger las regiones fronterizas rusas. EFE

