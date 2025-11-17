Rusia ataca infraestructura energética también en Cherníguiv, en el norte de Ucrania

Kiev, 17 nov (EFE).- Además de golpear una vez más infraestructuras energéticas en la región sureña de Odesa, Rusia volvió a atacar anoche dos instalaciones del sector energético y una gasolinera en la región de Cherníguiv del norte de Ucrania, según informó en Telegram su gobernador, Viacheslav Chaus.

“En una de ellas se produjo un incendio”, dijo Chaus en referencia a las dos instalaciones atacadas , que explicó que varias localidades se quedaron sin luz debido al bombardeo ruso.

Además, una gasolinera de la región fue atacada y uno de los empleados hospitalizado debido a las heridas sufridas.

Rusia también golpeó en este ataque contra Cherníguiv las instalaciones de una empresa agraria en las que se incendiaron unas 40 toneladas de pélets -material prensado que a menudo se utiliza como combustible en calderas y estufas- de girasol.

Cherníguiv es una de las regiones más atacadas este otoño por los rusos, que han bombardeado repetidamente vías de tren, infraestructuras energéticas y gasolineras en la región.

Ucrania ha advertido que el Ejército ruso busca aislar del resto del país a esta región norteña fronteriza con Rusia y Bielorrusia. EFE

