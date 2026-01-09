Rusia ataca masivamente Kiev y lanza por primera vez un misil Oréshnik contra Leópolis

Berlín/Moscú, 9 ene (EFE).- Rusia causó este viernes en un ataque masivo contra Kiev al menos cuatro muertos y 25 heridos, además de graves daños en la infraestructura civil y energética de la capital, con cortes de luz y agua para miles de hogares, al tiempo que lanzó por primera vez un misil balístico hipersónico Oréshnik contra la ciudad occidental de Leópolis.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, explicó que el ataque nocturno combinado, en el que Rusia empleó 36 misiles y 242 drones, duró casi cinco horas y estuvo dirigido contra edificios residenciales e infraestructura civil de Kiev y de otras ciudades, incluida Leópolis.

Aunque las fuerzas ucranianas interceptaron la mayoría de los misiles y drones (no así el Oréshnik), se registraron impactos en 19 lugares del país.

En la capital ucraniana se vieron afectadas 29 ubicaciones, según el jefe de la Administración Militar de la Ciudad, Timur Tkachenko, quien calificó el bombardeo ruso de «uno de los ataques más complejos» para Kiev, en parte debido a las condiciones meteorológicas difíciles.

El ataque dañó 50 edificios, sobre todo residenciales, pero también cuatro instituciones educativas, relató Tkachenko.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó en la red social X la brutalidad del ataque, en el que falleció un miembro de los servicios de emergencia, porque en uno de los edificios residenciales se produjo un segundo impacto justo cuando los rescatistas comenzaban a prestar ayuda tras el primero.

Además resultó dañado un edificio de la embajada de Catar, un «Estado que hace tanto para mediar con Rusia con el fin de asegurar la liberación de prisioneros de guerra y civiles retenidos en prisiones rusas», según Zelenski.

Miles de residentes sin electricidad

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, explicó que la mitad de los edificios de apartamentos de la capital, casi 6.000, se encuentran actualmente sin calefacción y que también hay interrupciones en el suministro de agua.

La mayor empresa energética privada de Ucrania, DTEK, señaló que 417.000 familias se han quedado sin electricidad tras el ataque en cuatro distritos de Kiev.

«El ataque combinado contra Kiev de la pasada noche fue el más dañino para la infraestructura crítica de la capital», señaló Klitschko.

El alcalde instó a los residentes a salir temporalmente de la ciudad hacia lugares donde existan fuentes alternativas de energía y calefacción, si pueden, ante las previsiones meteorológicas difíciles en los próximos días, con un intenso frío.

En paralelo, Leópolis registró el lanzamiento de un misil hipersónico Oréshnik ruso, capaz de llevar ojivas nucleares, en represalia, según el Ministerio de Defensa ruso, al supuesto ataque ucraniano con drones a finales de diciembre contra una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, algo que Kiev ha negado tajantemente.

Es la segunda vez que Moscú emplea el misil Oréshnik para golpear Ucrania, pero la primera en Leópolis.

Rusia lanza su segundo Oréshnik contra Ucrania

El alcalde de la ciudad, Andrí Sadovi, señaló que, según la Fuerza Aérea, el misil se desplazaba a una velocidad de aproximadamente 13.000 kilómetros por hora.

«Este es el primer caso de uso de este tipo de ataque contra Leópolis desde el inicio de la guerra a gran escala. La ciudad se encuentra a menos de 70 kilómetros de la frontera con la Unión Europea (UE). Esto es una señal clara para nuestros socios internacionales: la guerra de Rusia no se detiene ante ninguna frontera», recalcó.

El Servicio de Seguridad Interior, SBU, mostró fotografías de los restos del misil balístico hipersónico localizados en la región de Leópolis, y calificó de «crimen de guerra» el ataque con este arma contra la infraestructura civil.

El presidente ucraniano exigió «una reacción clara del mundo, ante todo de Estados Unidos, cuyas señales Rusia realmente toma en cuenta».

«Rusia debe recibir señales de que es su obligación centrarse en la diplomacia (para poner fin a la guerra) y debe sentir consecuencias cada vez que vuelve a centrarse en los asesinatos y la destrucción de infraestructura», afirmó Zelenski, quien insistió además en que el ataque de hoy también sirve como «un recordatorio muy contundente para todos los socios de que apoyar la defensa aérea de Ucrania es una prioridad permanente».

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó, a su vez, que el uso por parte de Rusia de un misil Oréshnik «es una clara escalada contra Ucrania y una advertencia a Europa y a Estados Unidos».

«Los países de la UE deben profundizar en sus reservas de defensa aérea y actuar ahora. También debemos aumentar aún más el coste de esta guerra para Moscú, entre otras cosas mediante sanciones más duras», escribió en X.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró a su vez que «es hora» de que la UE «hable con Rusia» para progresar en las negociaciones de paz para Ucrania y ha propuesto la figura de un «enviado especial». EFE

