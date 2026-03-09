Rusia ataca Ucrania con casi 200 drones de larga distancia

Kiev, 9 mar (EFE).- El Ejército ruso lanzó durante la pasada noche contra Ucrania un total de 197 drones de larga distancia de distintos tipos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este lunes.

Alrededor de 120 de estos drones eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed, una tecnología iraní que Rusia produce ahora por sí misma y utiliza masivamente contra Ucrania.

Del total de los drones, 161 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.

Otros 36 drones no fueron interceptados e impactaron en ocho localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que la Fuerza Área publicó el parte. EFE

