Rusia ataca un puesto de control internacional en la frontera con Rumanía

1 minuto

Berlín, 22 nov (EFE).- Rusia atacó anoche un puesto de control internacional en Orlivka, en la región ucraniana de Odesa y junto a la frontera con Rumanía, que tuvo que suspender temporalmente sus operaciones, informó el Servicio de Aduanas de Ucrania.

«En la noche (…), el bombardeo enemigo con drones suicidas dañó la infraestructura del complejo de ferris en Orlivka», escribió en Telegram la agencia.

Explicó que por ello el puesto de control internacional ha suspendido temporalmente sus operaciones».

Aduanas añadió que actualmente se están tomando todas las medidas necesarias para eliminar las consecuencias. EFE

cae/vh