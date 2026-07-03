Rusia denuncia 5 muertos y 18 heridos en un ataque ucraniano en Zaporiyia

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Moscú, 3 jul (EFE).- Las autoridades rusas denunciaron este viernes 5 heridos y 18 muertos en un ataque ucraniano en la parte de la región de Zaporiyia controlada por Moscú.

“Ya se sabe que cinco residentes murieron como resultado del ataque selectivo del enemigo contra el mercado de la ciudad de Tokmak”, escribió en redes sociales Yevgueni Balitski, el gobernador local nombrado por Rusia.

Agregó que en el ataque también resultaron heridas 18 personas.

“Siguen llegando más víctimas”, aseguró para dar a entender que el número de afectados crecerá.

Según Balitski, “la responsabilidad de la tragedia recae en quienes atacan deliberadamente objetivos civiles”.

“Les pido a todos que mantengan la calma, que confíen únicamente en los canales de información oficiales y que no difundan información no verificada”, concluyó.EFE

mos/ajs