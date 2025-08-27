Rusia derriba 26 drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones

1 minuto

Moscú, 27 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 26 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, más de la mitad de los ataques aéreos de la pasada noche se registraron en al región meridional de Rostov, sobre cuyo territorio fueron abatidos 15 aparatos no tripulados.

Los drones restante fueron derribados sobre las regiones de Oriol (4), Bélgorod (3), Briansk (2) y Kursk (2), estas tres últimas también colindantes con Ucrania.

La víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de una «guerra económica» si no consigue que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, no alcanzan un acuerdo para poner fin al conflicto, al contestar a un prensa sobre particular

«No habrá una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso», dijo el jefe de la Casa Blanca en una reunión con los miembros de su gabinete, transmitida por su red Truth Social.

Este miércoles Estados Unidos activó los aranceles adicionales del 25 % a los productos de la India por su compra de crudo ruso, que se suman a unos del 25 % ya impuestos el 7 de agosto y que elevan el gravamen total sobre las mercancías del país asiático al 50 %. EFE

mos/jac