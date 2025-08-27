Rusia derriba 26 drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones
(actualiza con información de daños en Rostov del Don)
Moscú, 27 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 26 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, más de la mitad de los ataques aéreos de la pasada noche se registraron en la región meridional de Rostov, sobre cuyo territorio fueron abatidos 15 aparatos no tripulados.
La administración de Rostov del Don, la capital regional, indicaron que de acuerdo con informes aún preliminares en once edificios en el centro de la ciudad sufrieron daños como resultado del ataque.
«Se está precisando la información», dijo una fuente de la administración de la ciudad a la agencia oficial rusa TASS.
Los otros drones derribados anoche fueron destruidos sobre las regiones de Oriol (4), Bélgorod (3), Briansk (2) y Kursk (2), estas tres últimas también colindantes con Ucrania. EFE
mos/alf