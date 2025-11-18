Rusia derriba 31 drones ucranianos sobre ocho de sus regiones

1 minuto

Moscú, 18 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 31 drones de ala fija ucranianos sobre ocho regiones del país, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, el mayor número de derribos se produjo en las regiones de Briansk, fronteriza con Ucrania, y de Tambov, donde en cada una de ellas fueron abatidos 10 aparatos no tripulados.

Los demás drones fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Rostov (tres), Yaroslavl (tres), Smolensk (dos), Kursk (uno) y Oriol (uno).

Debido al ataque aéreo, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de los aeropuertos de las ciudades de Sarátov y Penza, capitales de las regiones homónimas.

El principal objetivo de los ataques ucranianos de drones contra el territorio de Rusia, según las autoridades de Kiev, son las infraestructuras energéticas, contra las que en las últimas semanas Kiev emplea también misiles.

Con ello Ucrania busca, por una parte, dificultar los suministros de combustible al Ejército ruso y, por otra, mermar las capacidades rusas de exportación de crudo y sus derivados, una de las principales fuentes de divisas de Rusia.EFE

