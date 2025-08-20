Rusia derriba 42 drones ucranianos sobre nueve de sus regiones
Moscú, 20 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 42 drones de ala fija ucranianos sobre nueve regiones del país, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
«Durante la noche del 20 de agosto los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 42 drones de ala fija ucranianos», reza el parte castrense.
Según Defensa, 14 de los aparatos derribados la pasada noche fueron destruidos sobre la región de Vorónezh, fronteriza con Ucrania.
Los otros 28 drones fueron abatidos sobre las regiones de Tambov (8), Kursk (7), Rostov (5), Briansk (2), Oriol (2), Smolensk (2), Krasnodar (1) y Lipesk (1).
Debido al ataque aéreo los aeropuertos de cinco ciudades, entre ellas Volgogrado (antigua Stalingrado), suspendieron temporalmente sus operaciones.
Este verano, los aparatos no tripulados lanzados por Ucrania provocaron colapsos en los aeropuertos de Moscú, dejando en tierra a decenas de miles de viajeros y causando ingentes pérdidas a las compañías aéreas. EFE
