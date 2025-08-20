The Swiss voice in the world since 1935

Rusia derriba 42 drones ucranianos sobre nueve de sus regiones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 20 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 42 drones de ala fija ucranianos sobre nueve regiones del país, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

«Durante la noche del 20 de agosto los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 42 drones de ala fija ucranianos», reza el parte castrense.

Según Defensa, 14 de los aparatos derribados la pasada noche fueron destruidos sobre la región de Vorónezh, fronteriza con Ucrania.

Los otros 28 drones fueron abatidos sobre las regiones de Tambov (8), Kursk (7), Rostov (5), Briansk (2), Oriol (2), Smolensk (2), Krasnodar (1) y Lipesk (1).

Debido al ataque aéreo los aeropuertos de cinco ciudades, entre ellas Volgogrado (antigua Stalingrado), suspendieron temporalmente sus operaciones.

Este verano, los aparatos no tripulados lanzados por Ucrania provocaron colapsos en los aeropuertos de Moscú, dejando en tierra a decenas de miles de viajeros y causando ingentes pérdidas a las compañías aéreas. EFE

mos/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR