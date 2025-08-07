Rusia derriba 82 drones ucranianos tras anuncio de Trump sobre posible reunión con Putin

Moscú, 7 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 82 drones ucranianos en el sur y centro de Rusia, ataque que se produjo tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que «hay muchas posibilidades» de que se reúna «muy pronto» con su par ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra de Ucrania.

«Entre las 23:00 del 6 de agosto y las 06:10 del 7 de agosto, los sistemas de defensa antiaéreas derribaron 82 drones ucranianos de ala fija», informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte, la mayoría de drones ucranianos, un total de 50, fueron interceptados y destruidos sobre la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y la aguas de los mares Negro y Azov, que bañan ese territorio.

Los demás drones fueron abatidos sobres las regiones de Rostov (10), Krasnodar (9), Volgogrado (7), Belgorod (4), Kurs (1) y Oriol (1).

Trump anunció su posible reunión con Putin en declaraciones después de que la Casa Blanca informara a varios medios estadounidenses que el presidente quiere mantener la próxima semana un encuentro con el jefe del Kremlin y luego una reunión a tres bandas a la que se sume el ucraniano Volodímir Zelenski.

Sobre ese posible encuentro hablaron Putin y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, durante la reunión de tres horas que mantuvieron este miércoles en Moscú.

«… hay muchas posibilidades de que podamos cerrar la ronda, el final de ese camino (la guerra). Hay muchas posibilidades de que haya una reunión muy pronto», explicó Trump a la prensa.

El estadounidense informó ayer de sus planes de verse con Putin durante una llamada telefónica con Zelenski; el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Este viernes vence el ultimátum que Trump impuso al Kremlin para que decrete una tregua en los combates a Ucrania. EFE

