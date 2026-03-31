Rusia derriba 92 drones ucranianos sobre 12 regiones rusas

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Moscú, 31 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 92 drones ucranianos sobre doce regiones, incluyendo 38 sobre la región de Leningrado, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Durante la pasada noche (…) los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 92 drones ucranianos de ala fija», señaló el mando castrense ruso en Telegram.

Según Defensa, fueron atacadas las regiones fronterizas de Briansk, Bélgorod y Kursk.

Además, los drones ucranianos llegaron a las regiones de Leningrado, Nóvgorod, Rostov, Samara, Smolensk, Oriol, Kaluga, Tver y la región de Moscú.

Dos menores de edad y un adulto resultaron heridos de levedad tras un ataque ucraniano contra el puerto de Ust-Lugá, en Leningrado, informó en MAX (el Telegram ruso) Alexandr Drozdenko, gobernador de esa región,, que ha sido objeto de intensos ataques durante los últimos días con el fin de dañar las terminales portuarias en el Báltico.

«En la localidad de Molodsovo del distrito de Kírov, debido a la caída de fragmentos de drones resultaron dañados los ventanales de tres edificios (un total de hasta 30 apartamentos), dos aulas de una escuela y de un Centro de Protección Social», señaló.

En total, según Drozdenko, que admitió daños a la infraestructura portuaria, en la región de Leningrado fueron neutralizados 38 drones. EFE

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