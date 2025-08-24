Rusia derriba casi centenar de drones ucranianos durante la noche pasada
Moscú, 24 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 95 drones de ala fija ucranianos sobre 13 regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
El gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz, escribió en Telegram que el ataque en esa región fronteriza dejó al menos tres civiles heridos, incluido un niño, y varias casas dañadas.
En Samara informaron que el objetivo del enemigo era una empresa industril de la región sin dar su nombre.
Mientras, el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko, señaló en su cuenta de Telegram que en la noche pasada fueron derribados una decena de drones que pretendían atacar una terminal de la empresa gasística Novatek.
La caída de los fragmentos de los drones causó un incendio, agregó el funcionario.
El ataque masivo de anoche obligó a cerrar durante varias horas los aeropuertos en al menos seis ciudades rusas, que esta madrugada comenzaron a reanudar sus operaciones.EFE
mos/amg