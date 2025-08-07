Rusia derriba otros 43 drones ucranianos sobre tres de sus regiones y Crimea
Moscú, 7 ago (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta mañana otros 43 drones enemigos sobre tres regiones del país y la anexionada península ucraniana de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
«Entre las 06:20 y las 10:35 hora de Moscú (GMT +3) las defensas antiaéreas derribaron 43 drones ucranianos de ala fija», se afirma en el parte castrense.
El mando militar ruso precisó que 22 aparatos no tripulados fueron abatidos en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, y 18 sobre Crimea.
Además, dos drones fueron destruidos sobre la región de Smolensk y el restante, sobre la región de Kaluga.
Con anterioridad, esta misma mañana, Defensa informó del derribo la pasada noche de 82 aparatos ucranianos en regiones del norte y sur del país.
El Kremlin anunció este jueves que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días para abordar la guerra de Ucrania y estado de la relaciones bilaterales.
El diplomático ruso Yuri Ushakov subrayó que «el lugar de la reunión también fue, en principio, acordada, pero informaremos de ello un poco más tarde».
«Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva», subrayó.EFE
