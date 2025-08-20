The Swiss voice in the world since 1935

Rusia devolvió los cadáveres de 1.000 soldados ucranianos, según Kiev

Rusia devolvió los restos de 1.000 soldados ucranianos, la mayoría caídos en el frente y algunos muertos en cautiverio, informó el martes Kiev, subrayando que estos intercambios constituyen uno de los pocos resultados de las conversaciones entre ambos países.

«Como resultado de las medidas de repatriación, los cuerpos de 1.000 personas fallecidas fueron entregados a Ucrania» por la parte rusa, la cual indicó que eran soldados ucranianos, informó el centro ucraniano encargado del tratamiento de los prisioneros de guerra.

Según esta fuente, cinco de los cadáveres corresponden a militares fallecidos durante su cautiverio en Rusia a causa de las heridas sufridas o de enfermedades.

El negociador ruso, Vladimir Medinski, confirmó en su cuenta de Telegram el canje, y precisó que Kiev entregó por su lado los cuerpos de 19 soldados rusos.

Con este intercambio, ya son más de 11.000 los cadáveres entregados por Rusia a Ucrania desde el inicio del año.

Los intercambios de soldados muertos y de prisioneros de guerra son uno de los pocos ámbitos de cooperación abierta entre Kiev y Moscú, desde que Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022.

Las dos partes acordaron efectuar nuevos intercambios en sus últimas conversaciones en Estambul en julio.

