Rusia dice que continún combates con fuerzas atrincheradas en Pokrovsk

Moscú, 2 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este domingo que sus fuerzas continúan eliminando a militares ucranianos atrincherados en las inmediaciones de la estación de trenes de Pokrovsk (Donetsk) y en la vecina zona industrial.

Según el parte castrense, los militares rusos expulsaron a los soldados enemigos de un puesto fortificado al sureste de la ciudad, uno de los últimos bastiones ucranianos en esa zona.

Defensa aseguró haber repelido nueve contraataques enemigos en una jornada con el objetivo de romper el cerco en el que se encuentran parte de los soldados de Kiev.

Ucrania desmintió ayer que Rusia eliminara a once efectivos de sus fuerzas especiales en Pokrovsk en el marco de la contraofensiva lanzada para expulsar a tropas rusas infiltradas en la ciudad.

Mientras, Moscú informó de una visita a la zona de dos altos cargos políticos, incluido el número dos de la Administración presidencial rusa, para inspeccionar a las tropas que avanzan en frente de Pokrovsk y repartir condecoraciones a militares que destacaron en combate.EFE

