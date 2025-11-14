The Swiss voice in the world since 1935

Rusia espera que EE.UU. no tome medidas para desestabilizar Venezuela y el Caribe

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 14 nov (EFE).- El Kremlin expresó hoy su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la situación «en torno a Venezuela» y la región del Caribe, después de que el Pentágono anunciara el jueves la operación militar «Southern Spear» (Lanza del sur) contra el narcotráfico en Latinoamérica.

«Confiamos en que no se adopte ninguna acción que pueda conducir a la desestabilización de la situación en la región del Caribe y en torno a Venezuela y que todo se haga acorde al derecho internacional», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

mos/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR