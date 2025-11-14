Rusia espera que EE.UU. no tome medidas para desestabilizar Venezuela y el Caribe

1 minuto

Moscú, 14 nov (EFE).- El Kremlin expresó hoy su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la situación «en torno a Venezuela» y la región del Caribe, después de que el Pentágono anunciara el jueves la operación militar «Southern Spear» (Lanza del sur) contra el narcotráfico en Latinoamérica.

«Confiamos en que no se adopte ninguna acción que pueda conducir a la desestabilización de la situación en la región del Caribe y en torno a Venezuela y que todo se haga acorde al derecho internacional», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

