Rusia extradita a Irán a un consultor de criptomonedas por estafar 36.000 dólares

Moscú, 17 ago (EFE).- Las autoridades rusas extraditaron a Irán a un hombre buscado por la Interpol por haber estafado 36.000 dólares a través de servicios de criptomonedas, informaron este domingo las fuerzas de seguridad rusas.

«Empleados de la Oficina Central Nacional de Interpol del Ministerio del Interior de Rusia entregaron a un ciudadano iraní a los representantes de las fuerzas del orden de dicho país», informó Irina Volk, representante de Interior de Rusia, citada por TASS.

En 2020 el criminal, que se dedicaba a la consultoría de servicios de criptomonedas, se hizo con 36.000 dólares que le había transferido un cliente para una operación de fondos.

Sin embargo, el ciudadano iraní se apropió del dinero y se negó a devolverlo, tras lo cual huyó.

El hombre, incluido en la lista internacional de personas buscadas fue hallado en Moscú, donde fue detenido por la policía.

«La Fiscalía General de Rusia accedió a la solicitud de extradición del buscado. Será entregado a su país de origen para que enfrente los cargos penales», añadió Volk.EFE

