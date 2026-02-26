Rusia incrementó en diez veces la importación de fibra óptica de China en 2025

Moscú, 26 feb (EFE).- Rusia incrementó en 2025 en diez veces la importación de fibra óptica china, mayormente utilizada para drones en la guerra en Ucrania, ante lo cual los productores chinos ya han elevado el precio de este producto entre 2,5 y 4 veces, según informó este jueves el periódico ruso Védomosti.

Según el rotativo, Rusia se vio privada de sus producciones propias de este material imprescindible para la guerra en mayo de 2025, cuando la única empresa que se dedicaba a esto, Optovolokónnie Sistemi (OVS) de Saransk, tuvo que cerrar tras una serie de ataques de drones ucranianos.

Según Chun Shen, analista del Centro de Investigaciones de Fibras Ópticas de la Universidad de Telecomunicaciones de Pekín citado por Védomosti, Rusia compró en 2025 el 10,5 % de toda la fibra óptica producida en China, pese a que en años anteriores este indicador jamás superó el 1 %.

Así, durante el año pasado Rusia adquirió cerca de 60 millones de kilómetros de fibra óptica en China.

Esto se debió al masivo uso de este producto en los drones FPV, algo que los torna más difíciles de detectar e inmunes a los sistemas de lucha radioelectrónica.

Actualmente China produce más del 60 % del total de la fibra óptica a nivel mundial.

La alta demanda rusa de este producto alentó el alza de sus precios.

Como ejemplo, el rotativo citó los precios de la fibra G.652D, utilizada en comunicaciones, cuyo preció saltó de los 16 yuanes por kilómetro a principios de 2025, a 40 yuanes por kilómetro un año después.

A fines de 2025 el periódico estadounidense The Washington Post señaló que Rusia no solo incrementó la compra de fibra óptica china, sino también de baterías de litio para los drones utilizados en la guerra.EFE

