Rusia informa de nuevo canje de 205 prisioneros por cada parte

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Moscú, 15 may (EFE).- Rusia informó hoy de un nuevo canje de 205 prisioneros de guerra por cada bando con Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso.

«El 15 de mayo del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 205 militares rusos. A cambio fueron entregados 205 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania», informó el mando castrense ruso.

Según Defensa, en estos momentos lo prisioneros rusos canjeados se encuentran en Bielorrusia, «donde reciben la ayuda psicológica y médica necesarias».

Como en ocasiones anteriores, el intercambio fue posible gracias a la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, indicó la dependencia.

El anterior canje, de 193 prisioneros de cada bando, tuvo lugar el pasado 24 de abril.

En el marco del cese el fuego acordado con mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 9 al 11 de mayo, durante los festejos por el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania Nazi, estaba previsto un canje de 1.000 por 1.000 que hasta el momento no se ha concretado.EFE

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