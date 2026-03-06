Rusia informa sobre canje de 300 prisioneros de guerra con Ucrania

Moscú, 6 mar (EFE).- Rusia informó hoy de un canje de 300 prisioneros de guerra de cada bando con Ucrania, en el marco de los acuerdos alcanzados en las pasadas negociaciones de paz en Ginebra, el segundo en dos días consecutivos tras el intercambio de 200 prisioneros de cada bando efectuado la víspera.

«Retornaron 300 soldados rusos. A cambio fueron entregados 300 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania», indicó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de la red de mensajería instantánea rusa MAX.

Según el mando militar ruso, en estos momentos los militares rusos se encuentran en Bielorrusia, «donde reciben toda la ayuda psicológica y médica necesarias», y posteriormente serán trasladados a Rusia.

El canje fue llevado a cabo gracias a los esfuerzos mediadores de Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, señaló Defensa.

El jefe del equipo negociador ruso en estas negociaciones, Vladímir Medinski, escribió ayer en su canal de Telegram que en total entre el jueves y viernes serían canjeados 500 prisioneros de cada bando.

«Lo importante es que los nuestros regresarán», indicó.

El anterior canje de prisioneros tuvo lugar a principios de febrero tras la segunda ronda de negociaciones de paz celebradas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, en la que fueron intercambiados 157 cautivos de cada bando. EFE

