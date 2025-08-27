Rusia ingresó unos 1.650 millones de dólares por privatizaciones en 2024
Moscú, 27 ago (EFE).- La arcas de Rusia ingresaron 132.000 millones de rublos, unos 1.650 millones de dólares al actual tipo de cambio, en concepto de privatizaciones, afirmó hoy el director de la agencia general de gestión de bienes estatales (Roskomimuschevstvo), Vadim Yakovenko.
«Solo las privatizaciones nos dieron 132.000 millones de rublos. En comparación con 2023 (en 2024) las venta se multiplicaron por cinco», dijo Yakovenko, citado por la agencia oficial TASS, en una reunión con el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin.
El año pasado, añadió, Roskomimuschevstvo aportó al presupuesto federal 473.000 millones de rublos (cerca de 6.000 millones de dólares), de los cuales 307.000 millones correspondieron a dividendos.
«Este año planeamos ingresar a las arcas federales 475.000 millones de rublos. La mayor parte serán dividendos, unos 417.000 millones», señaló Yakovenko.
El jefe del Gobierno subrayó a su vez la necesidad de «controlar minuciosamente» la gestión del registro de la propiedad estatal para que ciudadanos y empresas puedan hallar con comodidad activos para comprar o alquilar.EFE
mos/alf