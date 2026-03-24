Rusia inicia el lanzamiento al espacio de su propio Starlink

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Moscú, 24 mar (EFE).- La empresa rusa BURO 1440 lanzó la pasada noche 16 satélites del sistema de telecomunicaciones Rassvet, considerado el análogo ruso de Starlink.

«Tras alcanzar su órbita de referencia, los satélites se separaron con éxito del vehículo de lanzamiento y quedaron bajo el control del Centro de Control de la Misión BURO 1440», informó la empresa a través de Telegram.

El lanzamiento tuvo lugar anoche a las 20:24 (hora Moscú).

Próximamente se espera que se realicen las pruebas de los sistemas a bordo y el traslado a la órbita objetivo.

«El lanzamiento de los primeros satélites de la constelación marca la transición de la fase experimental a la creación de un servicio de comunicaciones», explican.

La empresa planea lanzar cientos de satélites más para la constelación rusa de órbita baja y así lograr una cobertura de comunicaciones global.

Se prevé que para finales de 2030, la constelación BURO 1440 esté compuesta por 292 satélites.

Moscú trata de desarrollar su propio sistema de comunicaciones fijándose en Starlink de Elon Musk, que se ha convertido en algo crucial en la guerra de Ucrania y al que tiene acceso Kíev.

Las comunicaciones satelitales Starlink no están oficialmente operativas en Rusia, pero el ejército ruso ha utilizado ilegalmente terminales para lanzar drones empleados para atacar Ucrania.

Los planes de Rusia para lanzar un servicio similar a Starlink se dieron a conocer a través de la prensa local en 2023.EFE

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