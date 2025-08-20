Rusia lanza satélite de investigaciones biológicas Bion-M 2 con 75 ratones a bordo

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 20 ago (EFE).- Rusia lanzó hoy el cohete portador Soyuz 2.1b con el satélite de investigaciones biológicas Bion-M 2 con 75 ratones a bordo, además de moscas drosophila, plantas y microorganismos, según informó la agencia espacial rusa Rososmos.

El lanzamiento se efectuó a las 20:13 hora de Moscú (17:13 GMT) desde el cosmódromo de Baikonur, ubicado en la estepa kazaja. Diez minutos más tardes la cápsula fue puesta en órbita.

Roscomsos puntualizó que el experimento, que tomará un mes, incluye -además de los ratones y las moscas- plantas unicelulares, diversas plantas, setas, líquenes, microorganismos.

El satélite se ubicará en una órbita polar, en la que los niveles de radiación son un 30 % mayores que en la órbita de la Estación Espacial Internacional, indicó Roscosmos, al señalar que el objetivo del experimento es estudiar la influencia de la radiación y la ingravidez en organismos vivos.

El artefacto espacial, con una masa de 6,4 toneladas, estará en una órbita cuya altura oscilará entre los 370 y 380 kilómetros.

La víspera el director general de Roscosmos, Dmitri Bakánov, informó que tras analizar los resultados de este experimento se estudiará la posibilidad del envío de un cosmonauta a la órbita polar de la Tierra.

Se trata del segundo satélite de este tipo lanzado por Rusia tras el Bion-M, que estuvo en órbita del 19 de abril al 19 de mayo de 2013.EFE

