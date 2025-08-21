The Swiss voice in the world since 1935

Rusia lanza varios satélites militares desde el cosmódromo de Plesetsk

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 21 ago (EFE).- Rusia lanzó y puso en órbita este jueves varios satélites militares desde el cosmódromo de Plesetsk, en el noroeste del país, según informó el Ministerio de Defensa ruso, sin especificar la cantidad de los artefactos espaciales.

«El lanzamiento del cohete portador y la puesta en la órbita de los artefactos espaciales transcurrió con normalidad. Tras el lanzamiento el cohete portador de clase ligera Angara-1.2 fue seguido por los medios terrestres de mando automatizado del Centro Espacial Guerman Titov», indicó en Telegram el mando castrense ruso.

Según Defensa, los satélites alcanzaron sus órbitas a la hora prevista y fueron puestos «bajo control de los medios terrestres de la Fuerza Aeroespacial de Rusia».

La dependencia castrense señaló que estableció comunicación telemétrica estable con el satélite, cuyos sistemas de vuelo «funcionan con normalidad».

En junio pasado Defensa lanzó desde el mismo cosmódromo un cohete portador Angara-A5 con satélites militares.

En total Rusia ha lanzado desde 2014 once cohetes de la serie Angará desde Plesetsk y el cosmódromo Vostochni, en el Lejano Oriente ruso. EFE

mos/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
17 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR