Rusia lanza varios satélites militares desde el cosmódromo de Plesetsk

Moscú, 21 ago (EFE).- Rusia lanzó y puso en órbita este jueves varios satélites militares desde el cosmódromo de Plesetsk, en el noroeste del país, según informó el Ministerio de Defensa ruso, sin especificar la cantidad de los artefactos espaciales.

«El lanzamiento del cohete portador y la puesta en la órbita de los artefactos espaciales transcurrió con normalidad. Tras el lanzamiento el cohete portador de clase ligera Angara-1.2 fue seguido por los medios terrestres de mando automatizado del Centro Espacial Guerman Titov», indicó en Telegram el mando castrense ruso.

Según Defensa, los satélites alcanzaron sus órbitas a la hora prevista y fueron puestos «bajo control de los medios terrestres de la Fuerza Aeroespacial de Rusia».

La dependencia castrense señaló que estableció comunicación telemétrica estable con el satélite, cuyos sistemas de vuelo «funcionan con normalidad».

En junio pasado Defensa lanzó desde el mismo cosmódromo un cohete portador Angara-A5 con satélites militares.

En total Rusia ha lanzado desde 2014 once cohetes de la serie Angará desde Plesetsk y el cosmódromo Vostochni, en el Lejano Oriente ruso. EFE

