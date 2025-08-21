Rusia nombra por primera vez a una mujer como capitana de un rompehielos atómico ruso

Moscú, 21 ago (EFE).- Por primera vez en la historia de la flota nuclear rusa, una mujer ha sido nombrada capitana de un rompehielos nuclear, según informan este jueves medios locales.

Se trata de Marina Starovóitova, quien inició su carrera marítima en 2005, después de un tiempo como profesora de lengua y literatura rusas, precisa el digital RBC.

Durante sus primeros años en la flota, la mujer trabajó en el buque de carga nuclear «Sevmorput» en calidad de ordenanza hasta llegar a convertirse en la asesora del capitán del rompehielos «Yamal», que dirigirá a partir de ahora.

Según Starovóitova, oriunda de la región rusa de Briansk, las mujeres no deben «tener miedo a las dificultades» si quieren servir en la flota, porque éstas llegarán de todas formas.

«Pero es lo que nos hace más fuertes» aseguró.

En su Unecha natal, una localidad de menos de 25.000 habitantes, a Starovóitova la esperan entre misiones sus familiares, incluido su hijo de 14 años.

En los últimos años Rusia ha dedicado especial atención al desarrollo de la Ruta Marítima del Norte, que ha adquirido mayor relevancia a raíz del deshielo generado por el calentamiento global, lo que le permite transportar las cargas entre Asia y Europa en menos tiempo y con menos gastos.EFE

