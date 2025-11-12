Rusia pierde una disputa legal para construir su embajada cerca del Parlamento australiano

afp_tickers

1 minuto

El gobierno ruso perdió el miércoles una disputa legal ante la Corte Suprema de Australia para construir su nueva embajada a menos de un kilómetro del Parlamento en Canberra.

Rusia obtuvo en 2008 un contrato de arrendamiento por 99 años después de pagar casi 3 millones de dólares australianos (2 millones de dólares estadounidenses) por el terreno situado a unos 400 metros del recinto legislativo.

Pero el documento fue revocado en 2023 luego de que el Parlamento aprobara una ley para impedir el desarrollo del proyecto.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo entonces que el gobierno había recibido «consejos de seguridad muy claros» de su agencia de inteligencia sobre «el riesgo que presenta una nueva presencia rusa tan cerca del Parlamento».

La medida desató una disputa legal de años entre los dos países. Los abogados de Rusia argumentaron que la ley era inconstitucional.

Pero la Corte Suprema determinó el miércoles que la ley es válida.

También sostuvo que el gobierno australiano debe pagar una compensación a Rusia.

lec/oho/mtp/mas/arm