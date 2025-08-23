The Swiss voice in the world since 1935

Rusia premiará con más de 370.000 dólares al ganador de Intervisión

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 23 ago (EFE).- El ganador del festival de la canción Intervisión, que se celebrará en septiembre próximo en Moscú, se llevará un premio de 30 millones de rublos, unos 375.000 dólares, informaron hoy las autoridades rusas.

Según el Ministerio de Exteriores, el ganador del concurso también será galardonado con un trofeo en forma de copa.

La elevada suma del premio es un incentivo para los participantes, que contribuye además al aumento del prestigio del evento, dijo a la agencia TASS el director del Departamento de Cooperación humanitaria multilateral de la Cancillería rusa, Alexandr Alimov.

Intervisión, que tendrá lugar el 20 de septiembre, contará con la participación de representantes de 21 países, entre ellos Cuba, Venezuela y Colombia.

Latinoamérica estará representada en este certamen, la alternativa a Eurovisión creada en el extinto campo socialista, por los cantantes Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia) y Zulema Iglesias Zalazar (Cuba).

También participarán cantantes de Bielorrusia, Vietnam, Egipto, la India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Serbia, Estados Unidos, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia, representada por el cantante Shamán.

El presidente ruso, Vladímir Putin, decretó a principios de año retomar este festival, que fue creado en la década de los sesenta del siglo pasado bajo los auspicios de la Organización Internacional de Radio y Televisión de los países del bloque socialista y fue una alternativa al Festival Eurovisión de la Canción.EFE

mos/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR