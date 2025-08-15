The Swiss voice in the world since 1935

Rusia prohíbe a la ONG Reporteros Sin Fronteras, declarada «indeseable»

1 minuto

El ministerio ruso de Justicia declaró «indeseable» en Rusia a la ONG de defensa de la prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF) -lo que equivale de facto a su prohibición-, en plena represión de toda disidencia en el país.

Según una lista oficial publicada en el sitio internet de este ministerio y consultada el jueves por AFP, RSF pasa ahora a formar parte de las organizaciones «extranjeras cuyas actividades se consideran indeseables» en territorio ruso.

En Rusia declarar una organización como «indeseable» equivale, en la práctica, a prohibir sus actividades, ya que expone a las personas que trabajan para ella o la financian a graves procesos judiciales, incluidas penas de prisión.

Desde la ofensiva a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, las autoridades rusas intensificaron considerablemente la represión de las voces disidentes, encarcelando a cientos de personas y prohibiendo decenas de ONG y medios de comunicación.

RSF, con sede en Francia, denuncia regularmente estas violaciones a la libertad de expresión y presta ayuda a periodistas perseguidos en Rusia.

En su sitio internet la ONG lamenta que «la casi totalidad de los medios independientes» hayan sido prohibidos en Rusia, bloqueados y/o declarados «agentes extranjeros u organizaciones indeseables».

Moscú elaboró por primera vez una lista de organizaciones «indeseables» en 2015. Actualmente incluye más de 250 organismos, entre ellos las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace, así como varios medios de comunicación.

