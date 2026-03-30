Rusia prolonga durante tres meses el suministro de gas a Serbia

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Zagreb, 30 mar (EFE).- Rusia seguirá suministrando gas a Serbia en los próximos tres meses, informó este lunes el presidente serbio, Aleksandar Vucic, al anunciar que alcanzó con su homólogo ruso, Vladímir Putin, un acuerdo al respecto por la mitad del precio actual en el mercado europeo.

Actualmente, el gigante gasístico ruso Gazprom vende gas a Serbia según un acuerdo que expira mañana, 31 de marzo.

“En lugar de 690 dólares por cada mil metros cúbicos (de gas), que es su precio actual, nosotros pagaremos 320-330 dólares. Creo que se trata del segundo mejor precio en Europa, después de Bielorrusia. Estoy muy agradecido a (Vladímir) Putin por ello”, declaró Vucic, citado por la agencia serbia Tanjug.

El volumen pactado, de seis millones de metros cúbicos al día, podría aumentar en caso de necesidad, como un inusitado frío u otras evoluciones imprevistas, precisó.

Vucic dijo que logró este acuerdo hoy con Putin en una “conversación buena, exhaustiva y constructiva” acerca de todas las cuestiones de cooperación” mutua, que duró unos 50 minutos.

Alrededor del 80 % del gas que Serbia consumió en 2024 (unos 2.212 millones de metros cúbicos de un total aproximado de 2.800 millones) procedió de Rusia. Cerca del 13 % fue importado de Azerbaiyán y un casi el 7 % fue cubierto con producción propia.

Aunque es país candidato a integrarse en la Unión Europea, Serbia mantiene estrechas relaciones con Rusia. EFE

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